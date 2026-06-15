タレントの浅野杏奈(25)が14日までに自身のインスタグラムを更新。洗練されたファッションを公開した。 【写真】“反則級"の麗しさ…ボールより、目が離せない 「けっこう肩幅あります大人なトップス」とつづり、ホルターネックの黒いトップス&白いスカートで座ってポーズを取るカットを投稿。片腕を挙げて美肌のワキ全開の“サービスショット”もあり、レギュラー出演する日本テ