16日の天気予報 16日（火）は岡山・香川ともにおおむね晴れそうです。昼前後を中心に雲が広がりますが、大きな天気の崩れはありません。 また、16日の最高気温は15日（月）とほぼ同じくらいで、27℃前後のところが多くなりそうです。南からの湿った空気により15日と比べると日中は少し蒸し暑く感じられそうです。 また高松市では最高気温と最低気温の差が8℃、岡山市でも8℃と朝晩と日中の気温差が大きくなりますので、