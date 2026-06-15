中村敬斗の恩師・生方コーチがプロ入りの経緯について話した北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーに選出されたMF中村敬斗（スタッド・ランス）。中学年代から高校年代にかけて所属した三菱養和サッカースクールで指導を受けた恩師の生方修司チーフコーチに、初のW杯でゴールを決めた中村の歩みを聞いた。第2回はガンバ大阪に加入した経緯と、有言実行の言葉について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原拓真／