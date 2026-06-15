水月雨(MOONDROP)は、中国の「S.M.S.L」とコラボレーションした一体型のデスクトップDAC/ヘッドフォンアンプ「DHA15」を、6月16日に発売する。価格は89,100円。 フルバランス・ディスクリート構成クラスAアンプを搭載し、16Ω負荷時で最大15W＋15W、32Ω負荷時時で最大7.5W＋7.5Wの高出力に対応。低インピーダンス、低感度の平面駆動型ヘッドフォンとも組み合わせられる。 DACチップにはシーラス