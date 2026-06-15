米国とイランが開戦から106日ぶりに事実上の終戦合意に達し、韓国の産業界は安心する雰囲気だ。ただ業種別では航空・海運業界が喜ぶのに対し、造船、石油精製、石油化学業界は原油価格の下落幅と市場環境変化を注視し緊張を緩めずにいる。トランプ米大統領は14日、イランとの終戦交渉妥結を正式に発表した。双方はホルムズ海峡開放と海上封鎖解除などに合意したとされる。これにより2月に始まった戦争は106日ぶりに終了手順に入る