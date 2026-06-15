東京ミッドタウン日比谷にて、「都心の夏の楽しみ方」をテーマに、食・音楽・体験が一体となった夏のひとときを楽しめる「HIBIYA MID SUMMER 2026」を開催。メインコンテンツとして、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』をテーマにしたOH MY CAFEのオリジナルメニューを提供するカフェスタンドが、日比谷ステップ広場に登場します☆ 東京ミッドタウン日比谷「HIBIYA MID SUMMER 2026」 開催期間