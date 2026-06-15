〈多くの皆様に愛されたことは、本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。〉【写真】この記事の写真を見る（2枚）6月2日、元プロボクサーでタレントのガッツ石松が永眠した。享年76。6月11日、所属事務所は公式インスタグラム上で都内の病院で肺炎のため死去したことを、生前の厚誼への感謝の言葉と共に発表し