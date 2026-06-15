中国の習近平国家主席が6月8日から9日まで、平壌を国賓訪問し、北朝鮮の金正恩総書記と首脳会談を行った。中朝両国は盛大な行事を通じて蜜月ぶりをアピールした。一連の行事で姿が見えなかったのが、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ、金正恩氏の娘だ。なぜ、姿を見せなかったのか。【画像】黒のパンツスーツに身を包んだ金正恩が寵愛する「ナゾの美少女」キム・ジュエ同行しているのに姿を見せないキム・ジュエ北朝鮮の