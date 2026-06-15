お笑いコンビ・テンダラーの浜本広晃（52）が、15日までに自身のYouTubeチャンネル『テンダラー浜本のゆる〜く VINTAGE CAR LIFE』を更新。約50年前の“日産名車”に興奮した。芸能界屈指の車好きとして知られ、自身のYoutubeチャンネルでも車にちなんだ企画を数多く配信している浜本が、この日は奈良の日産ディーラーを訪問。「現代の車が山ほどあるんですよ。 日産のかっこいい車がね」とさまざまな車を紹介していく中で、1