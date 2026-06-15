アメリカのトランプ大統領は日本時間15日朝、イランとの戦闘終結に向けた合意が成立したと発表しました。イランの国営放送も合意したと報じ、初めて双方が認めた形です。これに対しさきほど、高市首相は「収束に向けた大きな一歩だ」と強調しました。首相周辺もG7サミット直前の合意成立に「G7首脳全体で、合意を後押ししていく」と語っています。高市首相「事態の収束に向けた大きな一歩であるということで歓迎をいたします」ただ