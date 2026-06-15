「三井・ケマーズフロロプロダクツ」清水工場＝12日、静岡市発がん性などの健康影響が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）を巡り、大手化学メーカー「三井・ケマーズフロロプロダクツ」清水工場（静岡市清水区）の近隣住民らを対象とした血液検査で、全員から同社が取り扱っていた代表物質PFOAが検出されたことが15日、京都府立大などの調査チームへの取材で分かった。日本には血中濃度の基準がないが、ドイツの指針値を約2割の