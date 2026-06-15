インド映画といってまず思い浮かぶのは、日本でも大ヒットした『RRR』などグランスケールの長編活劇。ですが、今回は未知の世界すぎるドキュメンタリー。インドの女性たちに何が起きているのか？ 気になります！【写真】「私たちはみんなインド人です！」政府に怒り、抗議活動を行う女性たちを見る（複数あり）今週のターゲット『わたしの聖なるインド』〈あらすじ・概要〉2019年にインドで制定されたムスリム差別的な「市民権改