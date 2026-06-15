【ローマ＝田島大志】高市首相は１５日午前（日本時間１５日夕）、米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意したことを巡り、「事態の収束に向けた大きな一歩であるということで歓迎する。確実に（合意の）覚書の内容が実行されることが重要だ」と表明した。訪問先のローマで記者団に語った。首相は、英国、フランス、ドイツ、イタリアの欧州４か国首脳が出した共同声明に日本も加わるよう要請を受けたとし、「（日本も）参加