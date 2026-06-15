俳優の奥貫薫（５５）が１３日、インスタグラムを更新。息子が１５歳になったことから、自身の１５歳の頃の写真をアップ。「かわいい！」の声があふれた。奥貫は「１５歳になった息子を眺めながら、自分が同じ年の頃のことを思い出す。大きな夢を持ち、初めて宣材写真を撮ってもらったあの日」と投稿。その「初めての宣材写真」と思われる写真もアップし、白い襟に紺の制服のようなジャケットを着た写真で、セミロングのヘアで