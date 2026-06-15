全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の西洋料理店『小春軒』です。卵でとじないモダンなカツ丼が人気山縣有朋の料理人だった初代の小島種三郎さんと妻の春さんの名前から「小春軒」。人気の「小春軒特製カツ丼」は卵でとじないモダンなスタイルだ。小春軒特製カツ丼1500円『小春軒』小春軒特製カツ丼1500円戦前に人形町界隈のサラリーマンに愛された味を30年ほ