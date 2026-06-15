INFORICHと秋田書店は15日、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」（チャージスポット）と、マンガ「WORST外伝 グリコ」の期間限定コラボを実施すると発表した。九州エリアのコンビニに設置されたCHARGESPOTのデジタルサイネージを中心に、九州が舞台の「WORST外伝 グリコ」とのコラボが展開される。 九州エリアの主要なコンビニに設置されているCHARGESPOTのデジタルサイネ&#