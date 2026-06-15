きょう昼ごろ、山形県米沢市の畑で下草が焼ける野火火災がありました。この火災によるけが人はいません。 警察や消防によりますと、きょう午前１１時３３分ごろ、「ぶどう畑が燃えている」などと、１１９番通報がありました。 現場は米沢市長手の農業の男性（６７）が所有する休耕畑で、かやと家庭ゴミが燃えたということです。 消防により火は午後０時１７分に消し止められましたが、この火災で下草およそ５１４平方メー