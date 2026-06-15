［Ｗ杯GS第１節］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム北中米Ｗ杯初戦のオランダ戦で、日本代表は二度、リードを許しながらも２−２で追いつき、価値ある勝点１を手にした。試合後、森保一監督は「勝点３を目ざしていたので、残念な部分はある」としながらも、「オランダ相手に２回、リードされた状態で勝点１を取れるということは簡単ではない。価値ある勝点１だった」と評価した。その粘り強い戦いを支えた