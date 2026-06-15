［W杯GS第１節］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム日本は個の差を、共通理解に基づく崇高な責任遂行能力で埋めて貴重な勝点を掴み取った。オランダ代表でピッチに立った16人の中に、オランダでプレーする選手はひとりもいなかった。風変りな選択をしてブラジル（コリンチャンス）へ渡ったメンフィス・デパイを除けば、全員がプレミアリーグを軸に５大リーグの主力として活躍している。実績や市場価値などで