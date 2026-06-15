タカキューが展開するメンズ「T／Q（ティーキュー）」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性ウェアとして、高通気素材「DotAir（ドットエア）」を採用した半袖ワイシャツを展開している。近年の猛暑化やクールビズ需要の高まりによって、ビジネスシーンにおいても快適性へのニーズが高まっている。今回展開する半袖ワイシャツは、優れた通気性と軽量性を備えた「DotAir」を採用することで、暑い季節でも快適な着用感を実現した。