久保は車いすで会場を去ったという(C)Getty Images日本の若きエースをアクシデントが襲った。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）F組初戦が米テキサス州ダラスで行われ、森保一監督率いる日本代表（FIFAランク18位）は、オランダ代表（同8位）を相手に2−2で引き分け。勝点1を手にしたが、負傷交代のMF久保建英には、各方面から心配の声が上がっている。【動画】中村敬斗の右足！小川航基のヘディング！！オラン