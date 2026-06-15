パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（以下、PPIH）は、国内グループ店舗（ドン・キホーテ、MEGAドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ等）を対象として、majicaアプリ会員限定「超マジ還元祭」を5月29日から開催している。今回、同キャンペーン内の企画として6月12日から食品・日用品など20〜100品（対象商品数・対象商品・クーポン限定数は店舗によって異なる）を、“1年前の価格”（1年前の価格とは、昨年5月31日