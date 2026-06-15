毎年発売を心待ちにするファンも多い、DEAN & DELUCAの「メッシュトートバッグ」。2026年の限定カラーは、澄み渡る夏空のような“ターコイズ”。6月16日（火）より数量限定で発売されます（公式アプリ限定のオンライン先行販売エントリー受付は終了）。【画像】SとLのサイズ比較を確認してみる透け感と上品カラーが夏映えするデザインバッグの持ち手にはライトグレーを合わせ、涼やかな中にも上品さが漂う絶妙な配色。素材はポ