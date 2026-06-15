バンダイ ライフスタイル事業部は、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT−G」において、6月20日から、「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカーとTシャツの発売を開始、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、6月12日13時から、予約販売を開始する（発売元：バンダイ）。STRICT−G「機動戦士ガンダム」接触冷感ジップパーカー「機動戦士ガンダム」から、冷感機能とUVCUTを兼ね備