「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」ファンケルは、6月16日に、ボディ用美容液「ボディセラム マッサージ＆肌ひきしめ」（容量：130g）を、通信販売と直営店舗で数量限定で発売する。同製品は、デスクワークや立ち仕事、さらに年齢とともに変化するめぐりに着目したボディ用美容液。美容液によるうるおいケアと、5つのマッサージローラーによるセルフマッサージを1品で叶え、毎日のボディケアに手軽に取り入れてもらえる。肌