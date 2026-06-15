アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』の世界が、東京都庁舎第一本庁舎に映し出される――。【画像】「ぼっち・ざ・ろっく！」 青春コンプレックスメインビジュアル東京都庁舎にアートを投影するプロジェクションマッピング「TOKYO Night & Light」で2026年6月20日から、新作＜「ぼっち・ざ・ろっく！」 青春コンプレックス＞の上映がスタート。『ぼざろ』の主人公・後藤ひとりと3人のメンバーたちのバンド「結束バンド」の楽曲で