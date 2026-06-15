ミズノは、防水性と透湿性を両立することで、水場や屋外作業の足元における課題に対応した現場作業者向けのワークシューズ「ALMIGHTY WU（オールマイティ ダブルユー）」（JSAA制定のプロテクティブスニーカー規格・普通作業用（A種）認定）シリーズを、ミズノワーク品を取り扱う全国の作業用品専門店やホームセンター、ミズノ公式オンラインで6月20日に発売する。上下水処理、空港、屋外インフラ関連など、水にぬれる機会が多い現