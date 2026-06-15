JTB、熊本県およびABALは、最新のXR（空間拡張）技術と熊本県の人気キャラクターである、「くまモン」を活用した新たな体験型観光コンテンツ「くまモンダンジョン」を、7月1日から熊本市内で開始する。同事業は、熊本デスティネーションキャンペーンの開幕にあわせて実施し、熊本県全域の周遊促進と観光消費の拡大を目的とした共同プロジェクトになっている。熊本県においては、熊本市街地や阿蘇エリアへの観光客の集中、滞在時間