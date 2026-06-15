JTB、熊本県およびABALは、最新のXR（空間拡張）技術と熊本県の人気キャラクターである、「くまモン」を活用した新たな体験型観光コンテンツ「くまモンダンジョン」を、7月1日から熊本市内で開始する。同事業は、熊本デスティネーションキャンペーンの開幕にあわせて実施し、熊本県全域の周遊促進と観光消費の拡大を目的とした共同プロジェクトになっている。熊本県においては、熊本市街地や阿蘇エリアへの観光客の集中、滞在時間
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. コストコで食中毒 男児重症化
- 2. 自衛隊に行く子は…発言に怒り
- 3. 不正チャージか「宝の山だぜ」
- 4. 「30代で出所」求刑20年に怒り
- 5. ランクルのパトカーを寄贈 栃木
- 6. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
- 7. 世界で大バズ W杯で話題の日本人
- 8. 日本代表の美ロッカールーム称賛
- 9. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
- 10. 同点弾アシストも…逆ギレされた
- 1. コストコで食中毒 男児重症化
- 2. 自衛隊に行く子は…発言に怒り
- 3. 不正チャージか「宝の山だぜ」
- 4. 「30代で出所」求刑20年に怒り
- 5. ランクルのパトカーを寄贈 栃木
- 6. 日本代表の美ロッカールーム称賛
- 7. 飼い猫4匹 野生サルに襲われ死ぬ
- 8. 大麻所持か 佐藤容疑者の父悲痛
- 9. 排水路で下妻市長が死亡 茨城県
- 10. 覚醒剤注射&性暴行 懲役18年求刑
- 1. 日本国旗損壊法案 自民が修正へ
- 2. 日本の更衣室「完璧」海外称賛
- 3. 使途不明金1億円超 発覚遅れた訳
- 4. 小泉氏 立憲議員に怒りの猛反論
- 5. 餃子の王将脅かす驚異のライバル
- 6. 夫の資産1億円突破 妻から離婚届
- 7. W杯を現地観戦 物価の高さに驚愕
- 8. 米大統領ナルト動画「米に伝達」
- 9. 視力検査で見えたふり 50代後悔
- 10. "市民を愚弄してる"と批判が殺到
- 1. 中国に弱み握られマスク氏限界か
- 2. BTS 釜山公演初日が75分遅延
- 3. 南米でヘリ衝突 歌手ら6人死亡
- 4. ホルムズ海峡「船が動き始めた」
- 5. MrBeast YouTube登録者5億人突破
- 6. ロシア ウクライナに大規模攻撃
- 7. 妊婦がクマに死んだフリ 中国
- 8. 韓スタバ 全従業員に教育実施へ
- 9. 中国ロボット犬 台湾侵攻に投入?
- 10. 米 イランと戦闘停止の合意成立
- 11. 中国サッカーが弱い理由、岡田監督の言葉は「実に正しい」＝中国報道
- 12. 小型機が墜落し12人全員死亡 米
- 13. 最悪の出会い描くポケモン映画
- 14. エプスタイン文書 失踪モデル名?
- 15. 16歳未満のSNS利用を禁止へ 英国
- 16. 米と加がビザ発給拒否「圧力」
- 17. 中国発の「RNA編集技術」が成功
- 18. 牛丼30円値下げ「秋の新米250円セール」をすき家が期間限定で開始、一体どこに勝ち目があるのか？
- 19. ブラビが20年ぶり復活 ビビアン「ずっと愛してくれてありがとう」／台湾
- 20. 「安全ロープを装着していなかったのに」40メートル下へ投げ落とした… ブラジルでバンジージャンプ惨事
- 1. dカード 放置している人の末路
- 2. 「ぬい活」好調 利益4年で倍増
- 3. ポテチ55g158円「苦しい裏事情」
- 4. ジャングリア巡り地元協会が本音
- 5. 文具ブランド 不適切言動を謝罪
- 6. 宇宙ビジネス 日本が持つ強み
- 7. 旧京都新聞ビルをホテルに 発表
- 8. 子のSNS利用 年齢確認は厳格に
- 9. 空回りする部長 2つの「習慣」
- 10. 日経225先物：22日夜間取引終値＝120円高、3万8410円
- 1. W杯が開幕 大画面テレビの売れ筋
- 2. スマホオーディオは“デジタル接続”と“完全ワイヤレス”の2極化が進む――MWCから読み解く2017年のトレンド
- 3. 「Osmo Pocket 4P」先行モニター
- 4. iPhone向けノベルアドベンチャー！脱出ゲームの要素を組み合わせた「うたかたのそら」
- 5. メガCD『ナイトトラップ』がブラウザで復活。伝説の実写動画ゲーム
- 6. 4chHDスイッチャーにもなる モニター一体型レコーダーコンバージェントデザインApolloって？
- 7. 7月1日から申請受付開始！ 町田市が高齢者向けスマホ購入助成
- 8. 中国製AIモデル「Kimi K2.7 Code」公開。コーディングに特化しつつ効率改善したオープンモデル
- 9. 【世界のモバイル】ドコモは世界に反撃できるか？ 海外でiモードは普及するのか？
- 10. テレビショッピングの番組で起こってしまったハプニングムービーいろいろ
- 11. 「ル・マンを教室にする」 東海大「世界三大レース」に挑戦
- 12. ミスドで期間限定「ジャパフル」
- 13. 2011年10月13日のヘッドラインニュース
- 14. あなたの画面チラチラしてませんか？ 液晶ディスプレイの「59Hz病」ってなんだ？
- 15. 日本昔話を“ギャル語”で吹替「これ割と昔めな感じなんだけど〜」。
- 16. 任天堂 岩田聡さん、ありがとう。「Golden Joystick Awards2015」で生涯功労賞を受賞
- 17. デル 薄型軽量ノートPC発売
- 18. Windows 95をXbox Oneで起動させることに成功
- 19. セレボ、1080/60pのH.265エンコードに対応したLiveShell Xを発売
- 20. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 1. 本田圭佑氏に「満点回答」称賛
- 2. 世界で大バズ W杯で話題の日本人
- 3. 数字を…日本の作戦に各国注目
- 4. 同点弾アシストも…逆ギレされた
- 5. 元オランダ代表が日本応援 X驚き
- 6. チュニジア 大会中に監督解任か
- 7. 両陛下&オランダ国王夫妻W杯観戦
- 8. 日本を助けた オランダDFに批判
- 9. W杯日本の次戦…監督電撃解任か
- 10. 日本戦に韓国「日本は狂ってる」
- 1. 著名人の娘? 謎の美少女に騒然
- 2. 入国拒否のAV女優にツッコミ続出
- 3. 菅本裕子 約30kgの減量を報告
- 4. 水谷隼「全敗」米国株を語る
- 5. 後藤久美子 発表前に「異変」か
- 6. 火垂るの墓 Netflixが独占配信へ
- 7. W杯現地観戦 堀江氏が日本を絶賛
- 8. 有働「体中パンパンに」心配の声
- 9. 有吉の壁 レギュラー放送終了へ
- 10. 月9ワースト視聴率 更新の衝撃
- 1. イオンにいそうな服嫌い SNS炎上
- 2. 髪の化粧水、ガチ検証してみた
- 3. 「グレーゾーン」夫婦関係に見解
- 4. 机に「残高0」の通帳 妻が蒸発
- 5. ファミマのインナー 使って感動
- 6. 産後レス「私が原因」妻が反省
- 7. 手土産のお菓子 ママ友との違い
- 8. 「自分の気持ちを押さえなくてもいい」ずっと我慢してきた彼の心に刺さり始める…【裏切りには代償を Vol.114】
- 9. 猫のお尻の穴みたい 一目ぼれ
- 10. 「エンタメリゾート構想」が進展
- 11. 野菜から食べた方が痩せる？40代以降が知っておきたい“食べる順番”の話
- 12. 大黒柱妻 家族を顧みない夫
- 13. 「お父ちゃん死んだよ」山奥で暮らす家族の運命が大きくかわった日
- 14. sanrio houseがルクア大阪へ西日本初出店！限定カラーアイテムをチェック
- 15. 「横浜刑務所」矯正展に行って分かった、刑務作業の意外な実情
- 16. 東京ドームシティに宇宙モチーフのイルミが登場！
- 17. 湿気に負けないストレートヘアの作り方
- 18. 「ペヤング」専用のホットプレート！？ウワサの家電“ニッチな専用調理機”4選
- 19. ロイヤル コペンハーゲン“コーラル色レース”のテーブルウェア、リーフ型ディッシュなど
- 20. 「甘え上手」と「重い女」は紙一重？男性が冷める“甘え方”３選