元THE BLUE HEARTSのドラマー・梶原徹也が、19日に大阪・吹田のライブハウスで開催される、不登校の子どもを持つ保護者がメインとなる音楽フェス『THE 1st BEAT Fes』に参加する。【画像】『THE 1st BEAT FES』ライムテーブル同フェスは、不登校の子どもたちの居場所を運営する「フリースクールここ」（特定非営利活動法人ここ）が主催し、フリースクールの在校生、卒業生、保護者、そしてスタッフがそれぞれの個性を生かし、