学研ホールディングスのグループ会社、Gakkenは、6月12日に「トイ・ストーリー5 スペシャルブック」（7月21日発売予定）の付録情報を公開した。同書は現在、予約を受付中。「トイ・ストーリー」シリーズは、世代を超えて世界中の人々を魅了し続ける人気映画。同誌には、7月3日公開の最新作「トイ・ストーリー5」のストーリーやキャラクター紹介、おはなしページなどを掲載する。商品には、トートバッグやクリアポーチなどの豪華付