俳優の上野樹里（40）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫でTRICERATOPSの和田唱（50）と自身らで作詞・作曲したオリジナル曲を2人でピアノ＆ギターで仲むつまじく弾き語りする動画を公開した。【動画】「のだめ思い出す」「良い曲」夫婦で作詞＆作曲した曲を弾き語りした上野樹里＆和田唱上野は「作詞・上野樹里作曲・和田唱『星の記憶』 ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年で