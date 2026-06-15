千葉の素材にこだわる菓子店 オランダ家は、6月21日〜6月28日の期間中、オランダ家各店舗（一部店舗除く）でミッフィーのお誕生日をお祝いして限定ケーキ3品を限定販売する。また、6月12日にパッケージリニューアルしたミッフィーサブレ・メラニーサブレも好評発売中だという。「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」「ミッフィーケーキ フルーツバスケット」は、ロールケーキをパイクラムで覆い、バニラムースでできたミッフィ