俳優の高橋克典（61）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した姿が反響を読んでいる。今月7日の投稿で「子供の頃横浜で生まれ育ち、中華街にも馴染みある私、この度、大好きな＜李錦記＞オイスターソースのWEB CMのキャラクターを仰せつかりました！」と報告していた高橋。この日は「おうちごはん」のハッシュタグを添え、マーボー豆腐作りを公開した。レシピとともに「白ご飯が完全に止まらなくなる味