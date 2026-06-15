お笑いコンビナイツが１５日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」でサッカーＷ杯北中米大会の日本−オランダ戦に言及。塙宣之が、０−１の後半１２分に同点ゴールを決めたＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）との関係について鼻高々に自慢した。塙はリスナーからの「以前、塙さんがラジオで我孫子の話題をされていたなと思い、中村敬斗選手のインスタをチェックしてみました」という投稿を紹介。「我孫子市民文化スポーツ