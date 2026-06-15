ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１４日（日本時間１５日）、１次リーグが行われ、Ｆ組の日本（世界ランキング１８位）は初戦でオランダ（同８位）と２―２で引き分けた。（世界ランキングは１１日時点）日本が２度のビハインドをはねかえしてドロー発進。５７分に中村が同点ゴール、８９分には、ＣＫから鎌田が決めて再び追いついた。オランダは５１分にファンダイクが先制し、６４分にはサマーフィルが勝ち越しゴー