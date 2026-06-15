にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを更新。この日、日本時間早朝に行われたサッカーＷ杯グループＦ第１節オランダ×日本戦について「よく追いつきましたね」と日本代表の奮闘に興奮冷めやらぬ口調で激戦を振り返った。西村氏は冨安健洋から贈られたサイン入りユニホームを着用。「Ｗ杯サッカー日本代表、初戦のオランダ戦、２-２で引き分けとなりましたが、いやもう