2月の衆院選で落選した中道改革連合の吉田晴美元衆院議員が、離党する意向を固めたことが分かった。今後は無所属で政治活動を続ける方針だ。吉田氏は15日、FNNの取材に対し、離党する意向を明らかにしたうえで、「今、日本が直面している問題が待ったなしの時に改めて政治がリードしていかないといけない。今できることを考えた時に、自分なりに行動していかないといけない」と語った。そして、「野党が乱立していてよくない、自民