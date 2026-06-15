お笑いタレントの古坂大魔王（52）が15日、東京・青陵中学校で首都高速道路「首都高の防災・災害対策を学ぶ公開授業」に登壇した。この日は中学生50人の前で火災に遭遇した際の経験を説明しつつ、首都高の防災対策を学んだ。「ここに来るとお菓子がもらえるから来たんですよね？そこが一番驚きました」と笑いを誘いつつ、「中学生の女子は道路の話に興味がないと思っていたし、こういう大人がえらそうに授業するのが一番むかつく