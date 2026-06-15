【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」日本累計興行収入75億円突破】 6月15日 発表 東宝東和は、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について、6月15日時点で日本累計興行収入が75億円を超えたと発表した。 日本では公開8週目となり、6月12日から14日の3日間で1億459万750円の収入を記録。全世界でも約