【「スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園」ZOZOTOWNがコラボアイテム】 受注期間：6月11日～7月10日12時 価格：2,750円～ ZOZOは、アドベンチャーゲーム「スーパーダンガンロンパ２ さよなら絶望学園」とZOZOTOWNのコラボレーション限定アイテムについて6月11日より受注販売を実施している。 2012年にPSP向けに