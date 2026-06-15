【漫画】本編を読む『キジとイナサ』（棚木防衛/KADOKAWA）は、「好きになること」のまっすぐさと、その裏にある不安やためらいを描いた青春ラブコメディだ。本作の舞台は、肉食や草食、哺乳類や鳥類といったさまざまな種族の獣人たちが共存する世界。主人公はトラの女子高校生・キジ。気さくで面倒見のいい性格だが、その裏には常に「居場所をなくしてしまうかもしれない」という不安を持っている。それは体格的に相手を威圧し