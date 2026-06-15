米津玄師の2026 NHKサッカーテーマ「烏」のリリースを記念し、JOYSOUNDでコラボキャンペーンがスタートした。「烏」をカラオケで歌うと、オリジナルQUOカードが当たるスピードくじに挑戦できる。「米津玄師『烏』×JOYSOUND コラボキャンペーン」キャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入しているカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できる無料アプリ「キョク