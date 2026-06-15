「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦で強豪オランダと引き分けたサムライブルーを称賛した。先日、冨安健洋から寄贈された代表ユニホームを着用した西村氏は「２―２で引き分けとなりましたがよく追いつきましたね、本当に。最後まで誰一人集中力を切らすことなく」と粘り強