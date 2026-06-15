6月15日、芥川賞作家の平野啓一郎氏（50）がXを更新。「現政権が最低であるのは間違いないが……」と高市早苗首相（65）を皮肉ったうえで、“元総理”についても痛烈に批判した。高市首相をめぐる“中傷動画疑惑”や、同疑惑に対する国会答弁が連日物議を醸す中、平野氏が取り上げたのが故・安倍晋三元首相だった。「加計問題でも滅茶苦茶な『論法』をやっていた」と指摘する投稿を引用リポスト。投稿の動画では2018年に加計学園理