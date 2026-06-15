IVEのガウルとレイが、まるで双子のようなビジュアルでファンを魅了した。ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】「えっ、双子？」ガウル&レイ、“お揃いヘア”で密着公開された写真には、ガウルとレイの仲睦まじいツーショットが収められている。特に目を引いたのは、そっくりなヘアスタイルだ。ショートヘア姿のガウルとレイは、ぴったりと身を寄せ合いながら同じポーズを取り、まるで