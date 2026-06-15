「これが正義」性暴行被害を訴えていた韓国ユーチューバーが歓喜の声を上げた。【注目】44人の男子高校生が1人の女子中学生を“1年間犯し続けた”事件登録者約20万人を抱えるダイエット系ユーチューバーのクァク・ヒョルスは6月12日、自身のSNSに「これは私の完全な勝利です。加害者が7年であれ70年であれ、私の傷が癒えることはありません。しかし、この勝利は私をより強い人間にしてくれるはずです」と投稿した。同日、ソウル西