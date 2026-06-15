ガールズグループifeye（イフアイ）のメンバー、サシャが活動復帰を発表した。6月15日、所属事務所のHi-Hatエンターテインメントは、「これまで健康回復に専念してきたサシャは、十分な休養とコンディション回復の期間を経た」とし、「本人および医療陣の意見をもとに慎重な協議を重ねた結果、活動を再開することを決定した」と発表した。【写真】SEVENTEEN振付師が手掛けるifeyeこれによりサシャは、「2026 ifeye 1st APAC TOUR [