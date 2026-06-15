女優シン・ミナが、映画『瞳』（原題）における視覚障害者の演技の裏話を伝えた。6月15日、映画『瞳』のメディア配給試写会が、ソウル龍山（ヨンサン）区のCGV龍山アイパークモールで開催された。シン・ミナ、俳優キム・ナムヒ、ヨム・ジホ監督が出席した。【写真】「短ければ6カ月」シン・ミナ、恋人を闘病中も支える『瞳』は、遺伝性の病によって視力を次第に失いつつあるソジンが、双子の妹の死をめぐる疑惑を暴くなかで、その