日本ピザハットは6月11日から7月16日までの期間限定で、新規会員登録者を対象に、Mサイズピザ2種類を持ち帰り590円、配達990円で購入できるクーポンをプレゼントするキャンペーンを実施する。対象商品は人気No.1の「ピザハット･マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」の2種類。会員登録するだけでクーポンを取得でき、持ち帰り･配達のどちらでも利用できる。〈新規会員登録者向けキャンペーンを実施〉同社ではこれまでも新規会員