セブン‐イレブンは、値ごろ感のあるおむすび『銀しゃりむすび』シリーズを6月23日から、順次発売する。〈『銀しゃりむすび』シリーズについて〉「お米本来の美味しさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプトのもと、あえて海苔を使用しない設計とした。長年培ってきた精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、一粒一粒のお米の食感や香り、甘みを存分に感じられる。パッケージデザインは透明